2020-05-20T13:54:53+03:00
Общество

Шквалистый ветер и сильные ливни обрушатся на Кузбасс

Синоптики дали прогноз погоды на 20-21 мая
Екатерина РОМАНОВА
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Шквалистый ветер и сильные ливни обрушатся на КузбассШквалистый ветер и сильные ливни обрушатся на КузбассФото: Екатерина РОМАНОВА
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Во второй половине дня 20 мая и в ночь на 21 мая в Кузбассе будет царить непогода - такой прогноз дали синоптики.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ближайшее время в Кузбассе ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При этом сохраняется высокий класс пожароопасности.

В ночь на 21 мая в Кузбассе ожидается от 11 до 16 градусов тепла, местами - от пяти до десяти, дожди, грозы, порывистый ветер. В Кемерове прогнозируют +12… +14 градусов, переменную облачность.

Днем вернется жара - до +24… +29 градусов по области и +26… +28 в Кемерове. Также ожидаются переменная облачность, дожди и грозы, порывистый ветер. При облачности температура может опускаться до +18… +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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