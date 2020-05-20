Медработник из Киселевска заразилась коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T14:27:57+03:00

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В Киселевске одной из заболевших коронавирусом оказалась работница местной поликлиники. Об этом сообщил глава города Киселевска на своей странице в социальной сети.

В поликлинике №3 города Киселевска произошло чрезвычайное происшествие. Здесь коронавирусом заразилась одна из сотрудниц медучреждения.

- Заболевшая – сотрудник поликлиники №3. Все работники, а также и их семьи прошли тесты. Они получили предписание на домашнюю самоизоляцию, - сообщил глава города Максим Шкрабейников. - 105 человек продолжает оставаться под наблюдением врачей, 626 человек снято с самоизоляции.

Всего в Киселевске зафиксировано три случая заболевания COVID-19. Мэр призвал горожан соблюдать все предписанные правила самоизоляции, не выходить без необходимости из дома, а на улице, в общественных местах и транспорте носить маски.

Напомним, в общей сложности на утро 20 мая в Кузбассе 365 человек, заболевших коронавирусом. Из них 123 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. При этом о последних шести случаях стало известно 20 мая. Число летальных исходов не изменилось - семь человек. А вот людей, находящихся на изоляции, стало больше: 7323 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU