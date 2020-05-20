Новую карту распространения коронавируса создали в Кузбассе
Оперативный штаб опубликовал новую карту распространения коронавируса в Кузбассе.
По данным регионального штаба, в Кузбассе на утро 20 мая в Кузбассе зафиксировано 365 случаев заболевания коронавирусом. При этом 149 человек – в Новокузнецке, из них 27 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В три раза меньше заболевших в Кемерове – 47 человек, 31 из них уже излечился от коронавируса. На третьем месте по количеству заболевших Краснобродский – 30 человек, из которых 22 уже выписаны из больниц
По 23 заболевших – в Анжеро-Судженске и Белове. В Калтане и Осинниках – по 13 человек с COVID-19. В остальных территориях – от одного до десяти заболевших.
Отметим также, что все больше кузбассовцев избавляются от коварного вируса, и на 20 мая уже 123 человека уже выздоровели. А вот летальных случаев за последнее время не было.
Карта распространения коронавируса. ФОТО: оперативный штаб
На утро 20 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 149 человека, 27 выздоровели, 4 умерли;
Кемерово - 47 человек, 31 выздоровел;
Краснобродский - 30 человек, 22 выздоровели, 2 умерли;
Анжеро-Судженск - 23 человека, 15 выздоровели;
Белово - 23 человека, 1 выздоровел;
Калтан - 13 человек, 1 выздоровел, 1 умер;
Осинники - 13 человек, 1 выздоровел;
Прокопьевск - 10 человек, 1 выздоровел;
Новокузнецкий район - 8 человек, 2 выздоровели;
Прокопьевский муниципальный округ - 7 человек, 3 выздоровели;
Юрга - 5 человек;
Мыски - 5 человека, 2 выздоровели;
Тяжинский - 4 человека, 4 выздоровели;
Междуреченск - 4 человека, 3 выздоровели;
Тисульский муниципальный округ – 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 3 выздоровели;
Ленинск-Кузнецкий - 3 человека, 2 выздоровели;
Киселевск - 3 человека;
Мариинский район - 2 человека, 2 выздоровели;
Полысаево - 2 человека, 2 выздоровели;
Промышленновский муниципальный округ - 2 человека;
Топки - 1 человек, 1 выздоровел;
Беловский муниципальный округ - 1 человек;
Крапивинский муниципальный округ - 1 человек;
Чебулинский муниципальный округ - 1 человек;
Емеровский муниципальный округ – 1 человек;
Ижморский муниципальный округ – 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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