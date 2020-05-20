2020-05-20T19:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Новую карту распространения коронавируса создали в Кузбассе

Больше трети всех заболевших по-прежнему приходится на один город
Екатерина РОМАНОВА
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Новую карту распространения коронавируса создали в КузбассеНовую карту распространения коронавируса создали в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб опубликовал новую карту распространения коронавируса в Кузбассе.

По данным регионального штаба, в Кузбассе на утро 20 мая в Кузбассе зафиксировано 365 случаев заболевания коронавирусом. При этом 149 человек – в Новокузнецке, из них 27 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В три раза меньше заболевших в Кемерове – 47 человек, 31 из них уже излечился от коронавируса. На третьем месте по количеству заболевших Краснобродский – 30 человек, из которых 22 уже выписаны из больниц

По 23 заболевших – в Анжеро-Судженске и Белове. В Калтане и Осинниках – по 13 человек с COVID-19. В остальных территориях – от одного до десяти заболевших.

Отметим также, что все больше кузбассовцев избавляются от коварного вируса, и на 20 мая уже 123 человека уже выздоровели. А вот летальных случаев за последнее время не было.

Карта распространения коронавируса. ФОТО: оперативный штаб

Карта распространения коронавируса. ФОТО: оперативный штаб

На утро 20 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 149 человека, 27 выздоровели, 4 умерли;

Кемерово - 47 человек, 31 выздоровел;

Краснобродский - 30 человек, 22 выздоровели, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 23 человека, 15 выздоровели;

Белово - 23 человека, 1 выздоровел;

Калтан - 13 человек, 1 выздоровел, 1 умер;

Осинники - 13 человек, 1 выздоровел;

Прокопьевск - 10 человек, 1 выздоровел;

Новокузнецкий район - 8 человек, 2 выздоровели;

Прокопьевский муниципальный округ - 7 человек, 3 выздоровели;

Юрга - 5 человек;

Мыски - 5 человека, 2 выздоровели;

Тяжинский - 4 человека, 4 выздоровели;

Междуреченск - 4 человека, 3 выздоровели;

Тисульский муниципальный округ – 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 3 выздоровели;

Ленинск-Кузнецкий - 3 человека, 2 выздоровели;

Киселевск - 3 человека;

Мариинский район - 2 человека, 2 выздоровели;

Полысаево - 2 человека, 2 выздоровели;

Промышленновский муниципальный округ - 2 человека;

Топки - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский муниципальный округ - 1 человек;

Крапивинский муниципальный округ - 1 человек;

Чебулинский муниципальный округ - 1 человек;

Емеровский муниципальный округ – 1 человек;

Ижморский муниципальный округ – 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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