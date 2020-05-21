Пожилой мужчина с рюкзаком пропал в Кузбассе
В Кузбассе разыскивают 67-летнего жителя села Барановка. Он пропал 19 мая.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции с 19 мая разыскивают Александра Другова, жителя селя Барановка Кемеровского района. На сегодняшний день известно лишь то, что мужчина взял рюкзак и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 173 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые с залысинами, глаза серые.
Был одет: зеленый камуфляжный костюм, зеленые болотные сапоги.
С собой: темно-зеленый рюкзак.
Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU