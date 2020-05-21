Пожилой мужчина с рюкзаком пропал в Кузбассе

21 Май 2020 2020-05-21T06:16:10+03:00

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В Кузбассе разыскивают 67-летнего жителя села Барановка. Он пропал 19 мая.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции с 19 мая разыскивают Александра Другова, жителя селя Барановка Кемеровского района. На сегодняшний день известно лишь то, что мужчина взял рюкзак и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 173 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые с залысинами, глаза серые.

Был одет: зеленый камуфляжный костюм, зеленые болотные сапоги.

С собой: темно-зеленый рюкзак.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU