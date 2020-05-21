2020-05-21T06:20:00+03:00
Происшествия

Ради дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБ

И отец, и дочь предстали перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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Ради дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБРади дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБФото: Иван МАКЕЕВ
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Взрослая дочь попросила своего отца, чтобы тот помог ей в сложном деле - дал взятку сотруднику ФСБ. Женщина хотела избежать наказания, но лишь усугубила свою вину и довела отца до судимости.

В мае 2019 года 42-летнюю новокузнечанку задержали за распространение наркотиков. Ей совсем не хотелось отбывать наказание, поэтому женщина попросила отца, чтобы тот дал взятку сотруднику УФСБ России по Кемеровской области в один миллион рублей.

Женщина продала дом и отдала отцу деньги. Пенсионер же, в свою очередь, обратился к оперативному сотруднику и попросил не передавать материалы в следственную часть для решения вопроса об уголовном преследовании. Взамен пообещал отблагодарить. Сотрудник ФСБ от взятки отказался, однако мужчина был очень настойчив, и тогда служитель закона назначил встречу.

Отец и дочь приехали на встречу к сотруднику ФСБ и уже надеялись, что женщине удастся избежать наказания. Однако в тот самый момент, когда пенсионер передавал стражу порядка деньги, их задержали.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, женщине путем частичного сложения приговоров назначено наказание в виде 10 лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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