2020-05-21T05:02:11+03:00
Общество

Врачи консультируют кузбассовцев по вопросам о COVID-19 по телефону

Для этого нужно всего лишь позвонить по телефону
Яков КРЫМСКИЙ
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Врачи консультируют кузбассовцев с вопросами о COVID по телефону. ФОТО: Тele2Врачи консультируют кузбассовцев с вопросами о COVID по телефону. ФОТО: Тele2
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В ситуации с коронавирусом по-прежнему остается немало вопросов, которые волнуют жителей Кузбасса. Однако теперь можно посетить врачей онлайн и получить все ответы – благодаря специальному сервису «ТелеМед».

Сейчас, когда кузбассовцам особенно важно соблюдать социальную изоляцию , походы к врачам лучше отложить. Специалисты компании Tele-2 отмечают, что онлайн-консультациями сервиса «ТелеМед» по вопросам простудных заболеваний и коронавируса воспользовались на 34 процента больше клиентов, чем до пандемии. Этот сервис удобен: медицинская поддержка онлайн доступна в любой момент.

- Клиентам доступна бесплатная горячая линия по коронавирусу COVID-19. Круглосуточные консультации врачей можно получить по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Чтобы воспользоваться горячей линией, необходимо перейти по ссылке, - отметили в пресс-службе компании.

Сервис «ТелеМед» помогает заботиться о здоровье: врачи ведущих клиник страны не только консультируют, но и проверяют уже поставленный другим врачом диагноз и предоставляют свое заключение. Также дистанционном можно получить рекомендации относительно образа жизни и физической активности, юристы проконсультируют по правовым вопросам, а фармацевты помогут подобрать аналоги выписанным лекарственным препаратам

Годовые сертификаты сервиса «ТелеМед» стоят от 2000 рублей. Получить его можно в салоне, а потом подключить самостоятельно. К слову, записи консультаций и письменные заключения будут доступны в личном кабинете.

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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