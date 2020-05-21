2020-05-21T06:23:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемеровчане массово нарушают масочный режим

На транспорте и в магазинах города проходят проверки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровчане массово нарушают масочный режим. ФОТО: Инстаграм Ильи СередюкаКемеровчане массово нарушают масочный режим. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
Изменить размер текста:

Общественный транспорт и магазины - те самые места, где сегодня чаще всего бывают кузбассовцы в целом и кемеровчане в частности. Однако не все они соблюдают масочный режим - таковы результаты проведенной проверки.

Глава Кемерова на своей странице в соцсетях рассказал о результатах проверки, которая проходила в городе. Инспекторы полиции и народные дружинники напоминают гражданам о необходимости носить медицинскую маску. К слову, проверки проводятся ежедневно. А в среду, 20 мая, при инспектировании более 500 единиц транспорта выявили более 1000 нарушителей.

- Еще раз напоминаю, в салонах общественного транспорта - водители, кондукторы и пассажиры должны быть в масках, - отметил Илья Середюк. - В магазинах и на летних верандах кроме наличия масок должен быть обеспечен доступ посетителей к антисептикам, нанесена разметка социальной дистанции.

Тем, кто без масок, выдали уведомления. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка

Тем, кто без масок, выдали уведомления. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка

После того как инспекторы и дружинники побывали на 635 предприятия торговли, они выявили еще более сотни нарушений. Всем выдали уведомления о том, что необходимо устранить нарушения. Если же этого не будет сделано, к нарушителям применят штрафные санкции.

- В рейды привлечены сотрудники ДНД и полиции - нарушение карантинных мер ведет к административной ответственности, - добавил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Кемеровской области получили помощь от Банка УРАЛСИБ
В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье
Кемеровчане массово нарушают масочный режим
Врачи консультируют кузбассовцев по вопросам о COVID-19 по телефону
Ради дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБ
Судьбу недостроенной больницы в Мариинске поручил решить Сергей Цивилев
Пожилой мужчина с рюкзаком пропал в Кузбассе
Новую карту распространения коронавируса создали в Кузбассе
Медработник из Киселевска заразилась коронавирусом
Шквалистый ветер и сильные ливни обрушатся на Кузбасс
ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Кемерове
Двое подростков сиганули с моста в технологический канал в Кузбассе
Нейрохирурги научили 72-летнего кузбассовца заново ходить
Строительство дороги в объезд Мариинска сняли с высоты птичьего полета
Кемеровчанин избил на улице подростка из-за телефона
У сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирус
Первого заболевшего COVID-19 выявили в Кемеровском муниципальном округе
В 11 территориях Кузбасса обнаружили 23 новых заболевших коронавирусом
На 23 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 20 мая
Где заразились коронавирусом еще три жителя Междуреченска
Мэр Кемерова попросил горожан носить маски из-за коронавируса
Маршрут троллейбуса на время изменился в Кемерове
Жительница Мысков сломала полицейскому палец, защищая 15-летнего сына
На берегу Томи кемеровчанин нашел гранату
В Междуреченске появится площадь с сухим фонтаном
По факту работы: Правительство РФ выделило Кузбассу деньги на выплаты медикам