Кемеровчане массово нарушают масочный режим

21 Май 2020 2020-05-21T06:23:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественный транспорт и магазины - те самые места, где сегодня чаще всего бывают кузбассовцы в целом и кемеровчане в частности. Однако не все они соблюдают масочный режим - таковы результаты проведенной проверки.

Глава Кемерова на своей странице в соцсетях рассказал о результатах проверки, которая проходила в городе. Инспекторы полиции и народные дружинники напоминают гражданам о необходимости носить медицинскую маску. К слову, проверки проводятся ежедневно. А в среду, 20 мая, при инспектировании более 500 единиц транспорта выявили более 1000 нарушителей.

- Еще раз напоминаю, в салонах общественного транспорта - водители, кондукторы и пассажиры должны быть в масках, - отметил Илья Середюк. - В магазинах и на летних верандах кроме наличия масок должен быть обеспечен доступ посетителей к антисептикам, нанесена разметка социальной дистанции.

Тем, кто без масок, выдали уведомления. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка

После того как инспекторы и дружинники побывали на 635 предприятия торговли, они выявили еще более сотни нарушений. Всем выдали уведомления о том, что необходимо устранить нарушения. Если же этого не будет сделано, к нарушителям применят штрафные санкции.

- В рейды привлечены сотрудники ДНД и полиции - нарушение карантинных мер ведет к административной ответственности, - добавил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU