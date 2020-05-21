2020-05-21T06:05:03+03:00
Общество

В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье

Больше всего квартир сиротам было предоставлено в Прокопьевске
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье. Фото: УФССП России по Кемеровской областиВ Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье. Фото: УФССП России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе судебные приставы помогли 231 ребенку получить жилье. Больше всего квартир было предоставлено сиротам в Прокопьевске.

Приставами за четыре месяца 2020 года окончено фактическим исполнением 231 исполнительное производство о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

-Вопрос о предоставлении жилья детям - сиротам продолжает оставаться особо актуальным и социально значимым. В связи с этим исполнение судебных решений данной категории является одним из приоритетных в деятельности УФССП России по Кемеровской области, - отметили в ведомстве.

В УФССП напомнили, что по закону сиротам жилье предоставляется бесплатно из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Больше всего квартир детям - сиротам было предоставлено в Прокопьевске - 68, Мариинске - 42 и Новокузнецке -17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Кемеровской области получили помощь от Банка УРАЛСИБ
В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье
Кемеровчане массово нарушают масочный режим
Врачи консультируют кузбассовцев по вопросам о COVID-19 по телефону
Ради дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБ
Судьбу недостроенной больницы в Мариинске поручил решить Сергей Цивилев
Пожилой мужчина с рюкзаком пропал в Кузбассе
Новую карту распространения коронавируса создали в Кузбассе
Медработник из Киселевска заразилась коронавирусом
Шквалистый ветер и сильные ливни обрушатся на Кузбасс
ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Кемерове
Двое подростков сиганули с моста в технологический канал в Кузбассе
Нейрохирурги научили 72-летнего кузбассовца заново ходить
Строительство дороги в объезд Мариинска сняли с высоты птичьего полета
Кемеровчанин избил на улице подростка из-за телефона
У сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирус
Первого заболевшего COVID-19 выявили в Кемеровском муниципальном округе
В 11 территориях Кузбасса обнаружили 23 новых заболевших коронавирусом
На 23 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 20 мая
Где заразились коронавирусом еще три жителя Междуреченска
Мэр Кемерова попросил горожан носить маски из-за коронавируса
Маршрут троллейбуса на время изменился в Кемерове
Жительница Мысков сломала полицейскому палец, защищая 15-летнего сына
На берегу Томи кемеровчанин нашел гранату
В Междуреченске появится площадь с сухим фонтаном
По факту работы: Правительство РФ выделило Кузбассу деньги на выплаты медикам