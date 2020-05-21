21 Май 2020 2020-05-21T06:05:03+03:00

В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье. Фото: УФССП России по Кемеровской области

Больше всего квартир сиротам было предоставлено в Прокопьевске

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В Кузбассе судебные приставы помогли 231 ребенку получить жилье. Больше всего квартир было предоставлено сиротам в Прокопьевске.

Приставами за четыре месяца 2020 года окончено фактическим исполнением 231 исполнительное производство о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

-Вопрос о предоставлении жилья детям - сиротам продолжает оставаться особо актуальным и социально значимым. В связи с этим исполнение судебных решений данной категории является одним из приоритетных в деятельности УФССП России по Кемеровской области, - отметили в ведомстве.

В УФССП напомнили, что по закону сиротам жилье предоставляется бесплатно из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Больше всего квартир детям - сиротам было предоставлено в Прокопьевске - 68, Мариинске - 42 и Новокузнецке -17.

ИСТОЧНИК KP.RU