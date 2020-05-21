2020-05-21T06:12:17+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Больницы Кемеровской области получили помощь от Банка УРАЛСИБ

Поддержка осуществляется в рамках программы УРАЛСИБа «Помоги врачам»
Яков КРЫМСКИЙ
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Денежные средства перечислены на приобретение лекарств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Денежные средства перечислены на приобретение лекарств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Три больницы Кузбасса получили поддержку от Банка УРАЛСИБ. Адресную финансовую помощь Банк оказал Кемеровской городской детской клинической больнице №1, Юргинской городской больнице и Осинниковской городской больнице. Денежные средства перечислены на приобретение лекарств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Поддержка осуществляется в рамках программы УРАЛСИБа «Помоги врачам», которую Банк запустил в апреле текущего года – для помощи инфекционным больницам и медицинским учреждениям, перепрофилированным для приема больных коронавирусом в различных регионах страны. В том числе, помощь была оказана медицинским учреждениям в Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре и Екатеринбурге.

Как отметил территориальный директор Банка УРАЛСИБ в Кемеровской области Игорь Морозов, в текущих непростых условиях любая помощь медицинским учреждениям особенно актуальна и выразил благодарность всем медицинским работникам за их самоотверженный труд.

Также Банк УРАЛСИБ перечислил денежные средства образовательному учреждению Новосибирска для организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции.

Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Партнерский материал.

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