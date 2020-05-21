В Кемерове наказали магазин за нарушение режима повышенной готовности

21 Май 2020 2020-05-21T08:14:12+03:00

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В полицию поступила информация о том, что в одном из кемеровских магазинов нарушается режим повышенной готовности, введенный в регионе в связи с коронавирусом. В ходе проверки информация подтвердилась.

Как выяснили полицейские, магазин спортивных товаров должен был работать только на выдачу онлайн-заказов, однако это правило не соблюдалось - в помещение был открыт доступ посетителям. Кроме того, социальная дистанция между покупателями не соблюдалась, продавцы при работе с клиентами не использовали перчатки, а на входе в помещение отсутствовали антисептические средства для покупателей.

В отношении работника магазина, который должен был отвечать за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, составили протокол. Суд постановил назначить ему штраф в размере 7,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU