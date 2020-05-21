Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 21 мая: еще 12 человек
На утро 21 мая число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 377 человек. Всего за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания.
Специалисты оперативного межведомственного штаба сообщили актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь число заболевших коронавирусом кузбассовцев с начала пандемии составляет 377 человек.
Одновременно с тем, как выявляют новые случаи заборлевания, медики отмечают и новые случаи выздоровления. На утро 21 мая в Кузбассе выписан из больниц еще один житель региона, у которого ранее диагностировали коронавирус. Сейчас число выздоровевших от COVID-19 в Кузбассе достигло 124 человек.
Новых случаев смерти среди жителей региона, у которых диагностировали коронавирус, нет. Число умерших с начала пандемии – семь человек.
На 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах и стационарах регионеа сейчас находятся 7584 кузбассовцев, контактировавших с заболевшими или прибывших из других стран и регионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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