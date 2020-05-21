21 Май 2020 2020-05-21T07:23:11+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 21 мая: еще 12 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько новых случаев коронавируса выявили в Кузбассе на утро 21 мая

Изменить размер текста: A A

На утро 21 мая число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 377 человек. Всего за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания.

Специалисты оперативного межведомственного штаба сообщили актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь число заболевших коронавирусом кузбассовцев с начала пандемии составляет 377 человек.

Одновременно с тем, как выявляют новые случаи заборлевания, медики отмечают и новые случаи выздоровления. На утро 21 мая в Кузбассе выписан из больниц еще один житель региона, у которого ранее диагностировали коронавирус. Сейчас число выздоровевших от COVID-19 в Кузбассе достигло 124 человек.

Новых случаев смерти среди жителей региона, у которых диагностировали коронавирус, нет. Число умерших с начала пандемии – семь человек.

На 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах и стационарах регионеа сейчас находятся 7584 кузбассовцев, контактировавших с заболевшими или прибывших из других стран и регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще в одной территории Кузбасса впервые выявили заболевшего коронавирусом

Еще одна территория пополнила карту распространения коронавируса в Кузбассе. На 15 мая к 25 территориям, где уже были выявлены заболевшие, присоединилась еще одна, 26-я. (подробности)

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в нескольких районах Новокузнецка

В Новокузнецке вспышка коронавирусной инфекции произошла в нескольких районах. Где именно выявили очаги, рассказал мэр Сергей Кузнецов в ходе совещания с транспортниками. (подробности)

Мэр Кемерова попросил горожан носить маски из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе остается стабильной, однако чтобы она не ухудшалась, необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом сказал глава Кемерова в своем обращении к жителям города. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU