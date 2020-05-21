21 Май 2020 2020-05-21T07:47:29+03:00

Еще один пациент вылечился от коронавируса в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом сообщили в оперативном штабе области

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По данным оперативного штаба на 21 мая, еще один пациент с поставленным ранее диагнозом «коронавирусная инфекция» выписан из больницы - это житель Анжеро-Судженска. Его тест показал отрицательный результат.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести сорок шесть больных коронавирусом.

Также стало известно о 12 новых заболевших. Они изолированы и получают необходимое лечение. На обязательной 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и медицинских стационарах находится 7584 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU