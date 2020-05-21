2020-05-21T07:41:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе продолжает расти число изолированных жителей

Динамика наблюдается последние несколько дней
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе продолжает расти число изолированных жителейВ Кузбассе продолжает расти число изолированных жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе продолжает расти число жителей, находящихся в обязательной изоляции. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Согласно официальной сводке, на утро 21 мая в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7584 человека. Накануне в обязательной изоляции находилось 7323 человека.

За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 12 кузбассовцам. Они изолированы, получают лечение. Также один пациент выписан из больницы, общее число вылечившихся составило 124.

ИСТОЧНИК KP.RU

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