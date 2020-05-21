В каком городе выявили половину новых заболевших на 21 мая в Кузбассе

21 Май 2020 2020-05-21T07:57:03+03:00

Шесть из 12 новых заболевших – из одного города

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По данным оперативного штаба, на утро 21 мая в Кузбассе выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом половина из них – жители одного и того же города.

За минувшие сутки в Кузбассе диагностировали коронавирус еще у 12 жителей региона. Шесть новых случаев зафиксировали в Новокузнецке. Еще трое новых заболевших живут неподалеку от этого города – в Прокопьевске. По одному новому случаю заболевания коронавирусом медики обнаружили в Белове, Анжеро-Судженске и Кемеровском муниципальном округе. К слову, один новый выздоровевший, о котором стало известно на утро 21 мая, проживает в Анжеро-Судженске.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Новокузнецке достигло 155 человек. В Кемерове COVID-19 диагностирован у 47 человек. Еще 30 заболевших проживают в Краснобродском, а в Белове и Анжеро-Судженске – по 24 пациента, у которых тесты на коронавирусо оказались положительными.

На утро 21 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 155 человека, 27 выздоровели, 4 умерли;

Кемерово - 47 человек, 31 выздоровел;

Краснобродский - 30 человек, 22 выздоровели, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 24 человека, 16 выздоровели;

Белово - 24 человека, 1 выздоровел;

Калтан - 13 человек, 1 выздоровел, 1 умер;

Осинники - 13 человек, 1 выздоровел;

Прокопьевск - 13 человек, 1 выздоровел;

Новокузнецкий район - 8 человек, 2 выздоровели;

Прокопьевский муниципальный округ - 7 человек, 3 выздоровели;

Юрга - 5 человек;

Мыски - 5 человека, 2 выздоровели;

Тяжинский - 4 человека, 4 выздоровели;

Междуреченск - 4 человека, 3 выздоровели;

Тисульский муниципальный округ – 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 3 выздоровели;

Ленинск-Кузнецкий - 3 человека, 2 выздоровели;

Киселевск - 3 человека;

Мариинский район - 2 человека, 2 выздоровели;

Полысаево - 2 человека, 2 выздоровели;

Промышленновский муниципальный округ - 2 человека;

Топки - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский муниципальный округ - 1 человек;

Крапивинский муниципальный округ - 1 человек;

Чебулинский муниципальный округ - 1 человек;

Кемеровский муниципальный округ – 2 человека;

Ижморский муниципальный округ – 1 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU