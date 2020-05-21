В каком городе выявили половину новых заболевших на 21 мая в Кузбассе
По данным оперативного штаба, на утро 21 мая в Кузбассе выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом половина из них – жители одного и того же города.
За минувшие сутки в Кузбассе диагностировали коронавирус еще у 12 жителей региона. Шесть новых случаев зафиксировали в Новокузнецке. Еще трое новых заболевших живут неподалеку от этого города – в Прокопьевске. По одному новому случаю заболевания коронавирусом медики обнаружили в Белове, Анжеро-Судженске и Кемеровском муниципальном округе. К слову, один новый выздоровевший, о котором стало известно на утро 21 мая, проживает в Анжеро-Судженске.
Таким образом, число заболевших коронавирусом в Новокузнецке достигло 155 человек. В Кемерове COVID-19 диагностирован у 47 человек. Еще 30 заболевших проживают в Краснобродском, а в Белове и Анжеро-Судженске – по 24 пациента, у которых тесты на коронавирусо оказались положительными.
На утро 21 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 155 человека, 27 выздоровели, 4 умерли;
Кемерово - 47 человек, 31 выздоровел;
Краснобродский - 30 человек, 22 выздоровели, 2 умерли;
Анжеро-Судженск - 24 человека, 16 выздоровели;
Белово - 24 человека, 1 выздоровел;
Калтан - 13 человек, 1 выздоровел, 1 умер;
Осинники - 13 человек, 1 выздоровел;
Прокопьевск - 13 человек, 1 выздоровел;
Новокузнецкий район - 8 человек, 2 выздоровели;
Прокопьевский муниципальный округ - 7 человек, 3 выздоровели;
Юрга - 5 человек;
Мыски - 5 человека, 2 выздоровели;
Тяжинский - 4 человека, 4 выздоровели;
Междуреченск - 4 человека, 3 выздоровели;
Тисульский муниципальный округ – 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 3 выздоровели;
Ленинск-Кузнецкий - 3 человека, 2 выздоровели;
Киселевск - 3 человека;
Мариинский район - 2 человека, 2 выздоровели;
Полысаево - 2 человека, 2 выздоровели;
Промышленновский муниципальный округ - 2 человека;
Топки - 1 человек, 1 выздоровел;
Беловский муниципальный округ - 1 человек;
Крапивинский муниципальный округ - 1 человек;
Чебулинский муниципальный округ - 1 человек;
Кемеровский муниципальный округ – 2 человека;
Ижморский муниципальный округ – 1 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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