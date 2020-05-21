Прокуратура выявила поборы в детском саду в Кемерове

21 Май 2020 2020-05-21T08:32:40+03:00

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В детском саду в Кемерове прокуратуры выявила факт денежных поборов с родителей воспитанников. С них требовали деньги на ремонт учреждения.

Информация о том, что с родителей дошкольников просят деньги, появилась в СМИ. В связи с этим прокуратура Заводского района организовала проверку соблюдения принципа добровольности при сборе денежных средств с законных представителей воспитанников и возложении на них финансирования расходов на ремонт.

Как было установлено, на родительских собраниях обсуждался вопрос оказания саду посильной помощи и сумма в размере 1500 рублей. Помимо этого в мессенджеры родителей было направлено сообщение от воспитателя с просьбой оказать материальную помощь для приобретения строительных материалов. При этом была обозначена конкретная сумма - 1500 рублей.

-В соответствии с требованиями законодательства внесение денежных средств в виде благотворительной помощи гражданами может осуществляться только на добровольной основе, - сообщили в областной прокуратуре. - Наличие принятого решения на родительском собрании и обозначение фиксированной суммы денежных средств фактически свидетельствуют об обязательном характере сбора.

Прокурор заводского района внес представление начальнику Управления образования администрации города и потребовал устранить допущенные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU