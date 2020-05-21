2020-05-21T08:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасские власти увеличат число обсерваторов

Они будут созданы на базе санаториев и оздоровительных центров
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские власти увеличат число обсерваторовКузбасские власти увеличат число обсерваторовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Кузбасса увеличат число обсерваторов в регионе. Они будут созданы на базе санаториев и оздоровительных центров.

Официальное постановление о создании обсерваторов опубликовано на официальном сайте правительства Кузбасса 20 мая. Согласно документу, они будут открыты на базе санатория «Борисовский», детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка», санатория «Анжерский», оздоровительного центра «Солнечный», ООО «Отель-Н Капитал», АО «Стройсервис», санатория-профилактория «Энергетик», санатория «Серебро Салаира», АО «СУЭК-Кузбасс», санатория «Прокопьевский».

В постановлении говорится, что Министерство здравоохранения Кузбасса должно организовать материально-техническое обеспечение, питание и медицинское обслуживание лиц, помещенных в обсерваторы. Питание в обсерваторах будет организовано из расчета 300 рублей на человека в день, пребывание – 1300 рублей в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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