Кузбасские власти увеличат число обсерваторов
Власти Кузбасса увеличат число обсерваторов в регионе. Они будут созданы на базе санаториев и оздоровительных центров.
Официальное постановление о создании обсерваторов опубликовано на официальном сайте правительства Кузбасса 20 мая. Согласно документу, они будут открыты на базе санатория «Борисовский», детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка», санатория «Анжерский», оздоровительного центра «Солнечный», ООО «Отель-Н Капитал», АО «Стройсервис», санатория-профилактория «Энергетик», санатория «Серебро Салаира», АО «СУЭК-Кузбасс», санатория «Прокопьевский».
В постановлении говорится, что Министерство здравоохранения Кузбасса должно организовать материально-техническое обеспечение, питание и медицинское обслуживание лиц, помещенных в обсерваторы. Питание в обсерваторах будет организовано из расчета 300 рублей на человека в день, пребывание – 1300 рублей в сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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