2020-05-21T10:04:06+03:00
Общество

В Кузбассе женщина бросила малолетних детей одних дома на пять дней

В органы опеки направлены документы о лишении ее родительских прав
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе женщина бросила малолетних детей одних дома на пять днейВ Кузбассе женщина бросила малолетних детей одних дома на пять днейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе женщина исчезла на пять дней, бросив дома двух малолетних детей. Теперь органам опеки предстоит решить вопрос о лишении ее родительских прав.

Инцидент произошел в Тайге. Жительница одного из домов обратилась в полицию и сообщила, что в соседней квартире дети долгое время находятся одни. Прибывшие на место инспекторы ПДН выяснили, что здесь проживает 28-летняя женщина, у которой двое детей в возрасте двух и четырех лет. Соседи были обеспокоены тем, что один из них постоянно плачет, второй в течение дня просит позвать маму домой.

- Взрослых не было слышно около двух дней. Пребывание малолетних в таких условиях угрожало их жизни и здоровью. Было принято решение поместить детей в специализированное учреждение для несовершеннолетних, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские проверили все места, где могла бы находиться мать, но безрезультатно. Спустя какое-то время женщина объявилась сама. В общей сложности она отсутствовала пять дней.

В отношении жительницы Тайги был составлен административный протокол, а в органы опеки переданы материалы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе пострадавшие от коронавируса компании получили первые областные субсидии
В Кемерове сносят опасное здание рядом со стадионом «Кировец»
Кемеровчанин нашел игрушечный пистолет и пошел грабить магазин
Руководитель новокузнецкого батутного центра похитил 1 140 000 рублей
В Кузбассе женщина бросила малолетних детей одних дома на пять дней
НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|», прогноз «Стабильный»
Кузбасские власти увеличат число обсерваторов
На проспекте Металлургов в Новокузнецке высадят яблони и липы
Прокуратура выявила поборы в детском саду в Кемерове
В каком городе выявили половину новых заболевших на 21 мая в Кузбассе
В Кузбассе продолжает расти число изолированных жителей
Еще один пациент вылечился от коронавируса в Кузбассе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 21 мая: еще 12 человек
В Кемерове наказали магазин за нарушение режима повышенной готовности
Больницы Кемеровской области получили помощь от Банка УРАЛСИБ
В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье
Кемеровчане массово нарушают масочный режим
Врачи консультируют кузбассовцев по вопросам о COVID-19 по телефону
Ради дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБ
Судьбу недостроенной больницы в Мариинске поручил решить Сергей Цивилев