В Кузбассе женщина бросила малолетних детей одних дома на пять дней

21 Май 2020 2020-05-21T10:04:06+03:00

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В Кузбассе женщина исчезла на пять дней, бросив дома двух малолетних детей. Теперь органам опеки предстоит решить вопрос о лишении ее родительских прав.

Инцидент произошел в Тайге. Жительница одного из домов обратилась в полицию и сообщила, что в соседней квартире дети долгое время находятся одни. Прибывшие на место инспекторы ПДН выяснили, что здесь проживает 28-летняя женщина, у которой двое детей в возрасте двух и четырех лет. Соседи были обеспокоены тем, что один из них постоянно плачет, второй в течение дня просит позвать маму домой.

- Взрослых не было слышно около двух дней. Пребывание малолетних в таких условиях угрожало их жизни и здоровью. Было принято решение поместить детей в специализированное учреждение для несовершеннолетних, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские проверили все места, где могла бы находиться мать, но безрезультатно. Спустя какое-то время женщина объявилась сама. В общей сложности она отсутствовала пять дней.

В отношении жительницы Тайги был составлен административный протокол, а в органы опеки переданы материалы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU