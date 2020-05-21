2020-05-21T10:12:47+03:00
Происшествия

Руководитель новокузнецкого батутного центра похитил 1 140 000 рублей

Он получил субсидию, но потратил ее не на батуты
Екатерина РОМАНОВА
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Руководитель новокузнецкого батутного центра похитил 1 140 000 рублейРуководитель новокузнецкого батутного центра похитил 1 140 000 рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Руководитель одного из батутных центров оказался нечист на руку. Он получил крупную субсидию, однако потратил ее не по назначению. Теперь ему предстоит предстать перед судом.

30-летний владелец батутного центра в Новокузнецке обратился в администрацию города за субсидией. Он предоставил необходимые для ее получения документы, правда, позже выяснилось, что они подложные. Вскоре на его счет перечислили 1,14 миллиона рублей в качестве возмещения части затрат за якобы приобретенное оборудование для прыжков на батутах. Однако мужчина потратил деньги не на оборудование, а по своему усмотрению.

- В ходе следствия фигурант полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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