Кемеровчанин нашел игрушечный пистолет и пошел грабить магазин

21 Май 2020 2020-05-21T11:24:40+03:00

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Кемеровчанин нашел на детской площадке в Ленинском районе игрушечный пистолет и решил с его помощью ограбить магазин. Он успел совершить два разбойных нападения.

Накануне ночью в полицию обратилась продавец круглосуточного павильона и сообщила о нападении. По словам женщины, в магазин зашел молодой человек и начал угрожать предметом, похожим на пистолет, требуя отдать выручку. Продавец успела закрыть окно выдачи и спряталась под прилавок. Налетчик ушел ни с чем.

Буквально через несколько минут в полицию обратилась еще одна женщина. Она сообщила о преступлении, которое произошло в торговом павильоне по тому же самому сценарию. В этот раз добычей злоумышленника стали 12 тысяч рублей.

- В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее неоднократно судимый местный житель, - сообщили в ГУ МВД По Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что задержанный неоднократно был судим и только в феврале освободился из мест лишения свободы. В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело за разбой. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU