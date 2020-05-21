2020-05-21T12:00:03+03:00
Общество

В Кемерове сносят опасное здание рядом со стадионом «Кировец»

Строители разбирают перекрытие второго этажа
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове сносят опасное здание рядом со стадионом «Кировец». Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове сносят опасное здание рядом со стадионом «Кировец». Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове продолжается демонтаж опасных зданий. Сейчас строители приступили к разбору строения рядом со стадионом «Кировец».

О начале работ сообщил мэр города Илья Середюк. Опасный недострой расположен в Кировском районе, на улице Назарова.

- В соответствии с заключением экспертов, конструктивное состояние здания не позволяет его перестроить во что-то другое, оно подлежит демонтажу, - сообщил Илья Середюк. - Подрядчик начал разбирать перекрытия второго этажа.

Также глава города сообщил, что в областном центре выявлено более 80 аварийных зданий, из них 54 подлежат демонтажу, 35 уже снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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