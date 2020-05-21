В Кемерове сносят опасное здание рядом со стадионом «Кировец»
В Кемерове продолжается демонтаж опасных зданий. Сейчас строители приступили к разбору строения рядом со стадионом «Кировец».
О начале работ сообщил мэр города Илья Середюк. Опасный недострой расположен в Кировском районе, на улице Назарова.
- В соответствии с заключением экспертов, конструктивное состояние здания не позволяет его перестроить во что-то другое, оно подлежит демонтажу, - сообщил Илья Середюк. - Подрядчик начал разбирать перекрытия второго этажа.
Также глава города сообщил, что в областном центре выявлено более 80 аварийных зданий, из них 54 подлежат демонтажу, 35 уже снесли.
ИСТОЧНИК KP.RU