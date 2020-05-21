2020-05-21T12:12:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе пострадавшие от коронавируса компании получили первые областные субсидии

Они пойдут на зарплату сотрудникам
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе пострадавшие от коронавируса компании получили первые областные субсидииВ Кузбассе пострадавшие от коронавируса компании получили первые областные субсидииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кузбасские компании, которые больше всего пострадали из-за коронавируса, получили первые областные субсидии. Они пойдут на зарплату сотрудникам.

Организации и индивидуальные предприниматели Кемерова и Новокузнецка, которые вошли в утвержденный Правительством РФ перечень наиболее пострадавших, получили зарплатные субсидии. Из областного бюджета было выделено 140 тысяч рублей на компенсацию зарплаты 16 сотрудников.

При каких условиях предприятия могут получить субсидии, рассказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Прежде всего, они производятся в дополнение к федеральным льготам. На каждого работника предусмотрена ежемесячная субсидия в размере 50 процентов от МРОТ – это 7884,5 рубля, а также компенсация затрат на уплату страховых взносов.

Субсидия предоставляется на срок до трех месяцев. Компания может ее получить, если издан внутренний приказ о простое или нерабочих днях. Также у предприятия не должно быть долгов по налогам и сборам и нарушений трудового законодательства.

Всего с 6 мая в центры занятости населения Кузбасса поступило 55 заявок на компенсацию зарплат более 600 трудящихся. Документы находятся на рассмотрении, прием заявок продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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