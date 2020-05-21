2020-05-21T13:09:10+03:00
Происшествия

В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа

Полиция проводит проверку
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил посте падения с пятого этажаВ Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил посте падения с пятого этажаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове полиция проводит проверку по факту падения ребенка с высоты пятого этажа.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая, в одной из многоэтажек на улице Леонова в Кировском районе. Как было предварительно установлено, двухлетняя девочка спала вместе с мамой, но проснулась раньше нее и вышла на балкон. Здесь она забралась на пуфик и упала с высоты пятого этажа.

Сейчас девочка доставлена в больницу, она находится в реанимации.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Кировский» УМВД России по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей
В Кузбассе начнут работать летние оздоровительные лагеря
В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа
В Кузбассе пострадавшие от коронавируса компании получили первые областные субсидии
В Кемерове сносят опасное здание рядом со стадионом «Кировец»
Кемеровчанин нашел игрушечный пистолет и пошел грабить магазин
Руководитель новокузнецкого батутного центра похитил 1 140 000 рублей
В Кузбассе женщина бросила малолетних детей одних дома на пять дней
НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|», прогноз «Стабильный»
Кузбасские власти увеличат число обсерваторов
На проспекте Металлургов в Новокузнецке высадят яблони и липы
Прокуратура выявила поборы в детском саду в Кемерове
В каком городе выявили половину новых заболевших на 21 мая в Кузбассе
В Кузбассе продолжает расти число изолированных жителей
Еще один пациент вылечился от коронавируса в Кузбассе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 21 мая: еще 12 человек
В Кемерове наказали магазин за нарушение режима повышенной готовности
Больницы Кемеровской области получили помощь от Банка УРАЛСИБ
В Кузбассе приставы помогли 231 ребенку получить жилье
Кемеровчане массово нарушают масочный режим
Врачи консультируют кузбассовцев по вопросам о COVID-19 по телефону
Ради дочки кузбассовец попытался подкупить сотрудника ФСБ
Судьбу недостроенной больницы в Мариинске поручил решить Сергей Цивилев