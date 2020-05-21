В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа

21 Май 2020 2020-05-21T13:09:10+03:00

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В Кемерове полиция проводит проверку по факту падения ребенка с высоты пятого этажа.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая, в одной из многоэтажек на улице Леонова в Кировском районе. Как было предварительно установлено, двухлетняя девочка спала вместе с мамой, но проснулась раньше нее и вышла на балкон. Здесь она забралась на пуфик и упала с высоты пятого этажа.

Сейчас девочка доставлена в больницу, она находится в реанимации.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Кировский» УМВД России по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU