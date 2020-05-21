В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа
В Кемерове полиция проводит проверку по факту падения ребенка с высоты пятого этажа.
Инцидент произошел в четверг, 21 мая, в одной из многоэтажек на улице Леонова в Кировском районе. Как было предварительно установлено, двухлетняя девочка спала вместе с мамой, но проснулась раньше нее и вышла на балкон. Здесь она забралась на пуфик и упала с высоты пятого этажа.
Сейчас девочка доставлена в больницу, она находится в реанимации.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Кировский» УМВД России по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU