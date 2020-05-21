В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей
Одна из управляющих компаний Кузбасса задолжала работникам 1,5 миллиона рублей. Положенную им зарплату не получили 94 человека.
Гурьевская межрайонная прокуратура проверила, как соблюдает трудовое законодательство местная обслуживающая организация, и выявила нарушения. В частности, было установлено, что «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» имеет задолженность перед 94 работниками за март на сумму 1,5 миллиона рублей.
- В связи с этим прокурор направил в суд заявления о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы, внес руководителю предприятия представление и потребовал устранить нарушения закона, - сообщили в прокуратуре области. - В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, оно находится на рассмотрении.
После вмешательства прокуратуры задолженность перед коллективом была полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU