2020-05-21T14:40:38+03:00
Общество

В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей

Зарплату не получили 94 человека
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублейВ Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Одна из управляющих компаний Кузбасса задолжала работникам 1,5 миллиона рублей. Положенную им зарплату не получили 94 человека.

Гурьевская межрайонная прокуратура проверила, как соблюдает трудовое законодательство местная обслуживающая организация, и выявила нарушения. В частности, было установлено, что «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» имеет задолженность перед 94 работниками за март на сумму 1,5 миллиона рублей.

- В связи с этим прокурор направил в суд заявления о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы, внес руководителю предприятия представление и потребовал устранить нарушения закона, - сообщили в прокуратуре области. - В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, оно находится на рассмотрении.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед коллективом была полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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