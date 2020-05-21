2020-05-21T16:21:32+03:00
Происшествия

В Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сына

Мужчина несколько лет проведет в колонии строгого режима
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сынаВ Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сынаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сына. За совершенное преступление он отправится в колонию строгого режима.

Инцидент произошел в Осинниках. Как было установлено в ходе следствия, 31-летний местный житель вечером решил наказать сына, который взял без разрешения мобильный телефон, чтобы поиграть. В этот момент мужчина был пьян.

Осужденный несколько раз ударил ребенка ремнем, а затем оттолкнул от себя. Падая, мальчик ударился головой, а после перестал подавать признаки жизни.

- Отец вызвал скорую помощь, по дороге в больницу потерпевший скончался. Мужчина был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Проведенная экспертиза признала мужчину вменяемым. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что у осужденного также была семилетняя дочь, девочка передана под опеку родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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