2020-05-22T03:24:15+03:00
Происшествия

Худощавого высокого мужчину разыскивают в Кузбассе

Мужчина ушел из дома несколько дней назад.
Екатерина РОМАНОВА
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Худощавого высокого мужчину разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Худощавого высокого мужчину разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Жителя Ижморского района вот уже несколько жней разыскивают в Кузбассе. 28-летний Антон Назыров пропал несколько дней назад.

Ушел из дома и не вернулся – за этими словами стоит беда, которая пришла в один из домов села Летяжка Ижморского района. Здесь 18 мая ушел из дома и не вернулся 28-летний Антон Назыров. С того времени его местонахождение неизвестно, а сам мужчина на связь не выходил.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с залысинами, глаза карие.

Особые приметы: носит очки.

Был одет: темно-зеленая кофта, черное трико, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Антона Назырова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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