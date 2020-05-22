Ревнивый новокузнечанин устроил поножовщину в кафе

22 Май 2020 2020-05-22T04:07:44+03:00

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В одном из новокузнецких кафе произошло ЧП: здесь ревнивый гость набросился на своего соперника с ножом.

24-летний новокузнечанин и его девушка поссорились. После расставания у девушки появился новый друг. А вот молодой человек сильно переживал случившуюся из-за этого разлуку и решил помириться с возлюбленной. Он отправился в кафе на проспекте Пионерском, где работала его подруга. Там же был и новый молодой человек, местный 27-летний житель. Ему не понравился приход «бывшего», и мужчины решили серьезно поговорить. Однако разговора не получилось: ревность и заставила брошенного молодого человека взяться за нож и ударить им оппонента.

- Пострадавшего доставили в больницу. Причиненные ему телесные повреждения квалифицированы, как тяжкий вред здоровью, - рассказали о последствиях «разговора» двух ревнивцев в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU