Кемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце

22 Май 2020 2020-05-22T06:41:58+03:00

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Рядом с одним из домов кемеровчане обнаружили открытый колодец. Тяжелая крышка люка лежит рядом, а вот никакого ограждения или знаков нет.

«Хочу предупредить горожан об опасности, - написала в редакцию наша читательница Ольга Смирнова. - Колодец, конечно, не на пешеходной дорожке, но ведь в этом месте могут бегать дети или домашние питомцы! Рядом нет ни знаков, ни ограждений - ничего! Так и до трагедии недалеко!

Крышка колодца лежит рядом. ФОТО: Ольга Смирнова

И действительно: тяжелая крышка люка снята с колодца и лежит рядом. При этом колодец находится в опасной близости от тропинки возле дома № 38 по проспекту Ленина. Что происходит внутри колодца, наша читательница не стала узнавать: ей неприятен вид открытого колодца. Однако женщина призывает горожан быть внимательными, чтобы не попасть в опасную ловушку.

ИСТОЧНИК KP.RU