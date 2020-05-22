2020-05-22T06:41:58+03:00
Общество

Кемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце

Крышка люка лежит рядом с колодцем
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце. ФОТО: Ольга СмирноваКемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце. ФОТО: Ольга Смирнова
Изменить размер текста:

Рядом с одним из домов кемеровчане обнаружили открытый колодец. Тяжелая крышка люка лежит рядом, а вот никакого ограждения или знаков нет.

«Хочу предупредить горожан об опасности, - написала в редакцию наша читательница Ольга Смирнова. - Колодец, конечно, не на пешеходной дорожке, но ведь в этом месте могут бегать дети или домашние питомцы! Рядом нет ни знаков, ни ограждений - ничего! Так и до трагедии недалеко!

Крышка колодца лежит рядом. ФОТО: Ольга Смирнова

Крышка колодца лежит рядом. ФОТО: Ольга Смирнова

И действительно: тяжелая крышка люка снята с колодца и лежит рядом. При этом колодец находится в опасной близости от тропинки возле дома № 38 по проспекту Ленина. Что происходит внутри колодца, наша читательница не стала узнавать: ей неприятен вид открытого колодца. Однако женщина призывает горожан быть внимательными, чтобы не попасть в опасную ловушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть человек смогли вылечиться от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль
В каких городах выявлены 14 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 мая
В Кузбассе скорректировали доплату к шахтерским пенсиям
Кузбасский завод выпустил 64 автомобильных комплекса для дезинфекции улиц
Кузбасские выпускники начнут сдавать ЕГЭ 29 июня
Кемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце
Ревнивый новокузнечанин устроил поножовщину в кафе
Худощавого высокого мужчину разыскивают в Кузбассе
Писающие мальчики добрались до танка в Новокузнецке
В Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сына
В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей
В Кузбассе начнут работать летние оздоровительные лагеря
В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа