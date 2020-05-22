2020-05-22T07:05:28+03:00
Общество

В Кузбассе скорректировали доплату к шахтерским пенсиям

Сумма в каждом случае рассчитывается индивидуально
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе скорректировали доплату к шахтерским пенсиямВ Кузбассе скорректировали доплату к шахтерским пенсиямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбасском отделении Пенсионного фонда РФ сообщили о том, что в мае скорректированы доплаты к шахтерским пенсиям. Сумма в каждом случае рассчитывается индивидуально.

Корректировка доплаты к шахтерском пенсии проведена для 27 292 пенсионеров – горняков. С 1 мая по 31 июля ее средний размер составит 4191,49 рубля. Доплата рассчитывается с учетом стажа подземной работы человека, его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности. Максимальный размер выплаты составит 7207,87 рубля.

Напомним, что доплаты производятся с 2011 года. Они затрагивают пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

-Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату, - отметили в ПФР. - В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на подземных работах, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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