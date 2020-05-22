2020-05-22T09:16:26+03:00
Общество

На месте сгоревшего здания медакадемии в Кемерове появится жилой дом

Такое желание выразили горожане
Мария КОЛОСОВА
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На месте сгоревшего здания медакадемии в Кемерове появится жилой дом. Фото: Илья Середюк/ InstagramНа месте сгоревшего здания медакадемии в Кемерове появится жилой дом. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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На месте сгоревшего здания медакадемии в Кировском районе Кемерова появится жилой дом. Такое пожелание высказали жители.

Жители центральной части района приняли участие в опросе, который организовали городские власти. Главной целью было узнать, что же хотят видеть кемеровчане на месте сгоревшего здания медакадемии, которое на днях было окончательно снесено.

Как ранее сообщал мэр Кемерова Илья Середюк, к сносу приступили еще в ноябре прошлого года. За это время удалось демонтировать 4-этажную постройку с площадью более 3 тысяч квадратных метров. Также было вывезено более 8 тысяч кубометров строительного мусора.

По итогам проведенного опроса около 70 процентов его участников высказались за строительство на освободившемся участке многоквартирного жилого дома с некоммерческими помещениями на первом этаже. При этом жители хотят, чтобы новое строение гармонировало с общим обликом улицы 40 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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