2020-05-22T09:19:37+03:00
Общество

Зачесалась родинка - оказался рак: у новокузнечанки выявили меланому после беременности

Обращаться к врачам при первых симптомах женщина побоялась
Мария КОЛОСОВА
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Зачесалась родинка - оказался рак: у новокузнечанки выявили меланому после беременностиЗачесалась родинка - оказался рак: у новокузнечанки выявили меланому после беременностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У новокузнечанки Марии, как ей в свое время показалось, просто зачесалась родинка. Сразу к врачам беременная женщина обращаться не стала, а зря - позже врачи диагностировали у нее рак.

-У меня над ключицей всегда была небольшая родинка, миллиметров семь. Как-то раз я почувствовала, что она начала чесаться и зудить. Изменился цвет и форма родинки - как говорят врачи, она переродилась. В тот момент я была беременна и к врачу сразу не пошла - боялась услышать плохие новости. Обратилась в онкодиспансер после родов, когда ребенку было три месяца, - рассказала Мария.

В онкологическом диспансере женщине сразу же назначили операцию под общим наркозом. Сделали днем, а уже вечером новокузнечанка была дома.

- Гистология, к счастью, показала первую стадию, никаких осложнений меланома не дала, - порадовалась молодая мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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