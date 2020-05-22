Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей

22 Май 2020 2020-05-22T09:03:10+03:00

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Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы сельских территорий является улучшение жилищных условий в сельской местности. Это необходимо, чтобы сохранить имеющееся население и привлечь в сельскохозяйственное производство, социальную сферу и другие сферы деятельности квалифицированных работников и их семей, в первую очередь, молодежи.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Высшей школы экономики в рамках совместного исследования определили, что из 37 миллионов сельских жителей России улучшить условия жизни могли бы около 13 миллионов человек.

«Многие жилищные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди на селе, тянутся из прошлого. Они копились годами и не могут разрешиться одномоментно. Мы видим огромный потенциал по улучшению жилищных условий сельского населения. В этой сфере необходимо ориентироваться на удовлетворение потребностей людей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни. Водоснабжение, газ, бесперебойная подача электроэнергии должны стать нормой для людей, которые сегодня живут в сельской местности. А те, кто хочет переехать в деревню, должны чувствовать уверенность, что в вопросе ЖКХ на новом месте им будет не менее комфортно, чем в городе», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

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