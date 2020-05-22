22 Май 2020 2020-05-22T09:21:48+03:00

Разнорабочие из Кузбасса отравились насмерть на полигоне ТБО в Новосибирской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Разнорабочие из Кузбасса скончались на полигоне ТБО в Новосибирской области, выпив неизвестную жидкость. По факту данного инцидента прокуратура соседнего региона проводит проверку.

Как было установлено, компания, которая арендует полигон ТБО и занимается утилизацией отходов в городе Черепаново, 7 апреля наняла семь разнорабочих из Новосибирской области и Кузбасса.

Нанятые работники должны были собирать и взвешивать бутылки на полигоне. Им были определены рабочее время и размер зарплаты. Однако трудовые договоры директор фирмы с новыми сотрудниками в установленные сроки не заключил.

- В ходе проверки установлено, что 21 апреля все разнорабочие находились на полигоне бытовых отходов в городе Черепаново и употребили там неустановленную жидкость, отчего в последующем шесть мужчин скончались.

В отношении директора прокуратура возбудила административное дело за нарушение трудового законодательства.

В свою очередь, Следственным комитетом области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ход его расследования прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU