Кузбасские гаишники ловили детей на велосипедах

22 Май 2020 2020-05-22T09:57:36+03:00

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Кузбасские инспекторы ГИБДД устроили рейд, во время которого останавливали детей на велосипедах. Полицейские рассказывали им о правилах дорожного движения.

Рейд, направленный на предупреждение нарушений детьми-велосипедистами, прошел в центре города Мыски. Инспекторы объясняли подросткам правила поведения на дороге.

- Детям -велосипедистам напомнили, что передвигаться на данном виде транспорта по дорогам общего пользования разрешено только с 14-летнего возраста. Юным водителям объясняли, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться и перекатывать свое транспортное средство через дорогу, - отметили в областном управлении ГИБДД. - Каждому юному участнику движения полицейские вручали специальные памятки с выдержками из правил дорожного движения, касающимися велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU