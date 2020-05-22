Кузбасские гаишники ловили детей на велосипедах
Кузбасские инспекторы ГИБДД устроили рейд, во время которого останавливали детей на велосипедах. Полицейские рассказывали им о правилах дорожного движения.
Рейд, направленный на предупреждение нарушений детьми-велосипедистами, прошел в центре города Мыски. Инспекторы объясняли подросткам правила поведения на дороге.
- Детям -велосипедистам напомнили, что передвигаться на данном виде транспорта по дорогам общего пользования разрешено только с 14-летнего возраста. Юным водителям объясняли, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться и перекатывать свое транспортное средство через дорогу, - отметили в областном управлении ГИБДД. - Каждому юному участнику движения полицейские вручали специальные памятки с выдержками из правил дорожного движения, касающимися велосипедистов.
ИСТОЧНИК KP.RU