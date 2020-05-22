22 Май 2020 2020-05-22T11:15:58+03:00

Сейчас он находится в больнице

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В Кузбассе двухлетнего ребенка укусила ядовитая змея. Малыш госпитализирован.

В областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского в Кемерове за неделю с укусами змей обратились три человека. Среди них - малолетний ребенок.

- Ребенку около трех лет. Сейчас он в числе других пациентов находится на лечении в больнице, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе медучреждения. - Самочувствие пациентов удовлетворительное.

Ранее минздрав области сообщал о том, что в этом году из-за тепла ядовитые змеи активизировались на месяц раньше срока.

- В летнее время всегда происходят укусы змей, но в Кемеровской области, как правило, это единичные случаи, за сезон - не более 50, - отметил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. - У нас в регионе преобладают гадюки и щитомордники, яд которых вызывает нарушение свертываемости крови, что приводит к тромбозу и ряду других серьезных осложнений.

Специалисты напоминают, что при укусе нужно сразу же вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU