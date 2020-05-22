Назван возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе

22 Май 2020 2020-05-22T12:30:19+03:00

Чаще всего болеют люди пожилого возраста

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В оперативном штабе области рассказали о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе. Напомним, что всего с начала марта уже заразился 391 человек.

Согласно официальной статистике, больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет – 137 человек. В возрасте от 46 до 60 лет заболели 106 человек, в возрасте от 31 до 45 - 84 человека. Еще 34 заболевших оказались в возрастной группе от 18 до 30 лет. Кроме того, коронавирусом заболело 27 детей от года до 17 лет. В возрасте младше года случаев коронавирсной инфекции не зафиксировано.

Распределение по возрасту заболевших коронавирусом в Кузбассе. Фото: Оперативный штаб области

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ИСТОЧНИК KP.RU