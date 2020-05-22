2020-05-22T12:57:36+03:00
Общество

В Кемерове врачи собирали нос 10-летнего мальчика по кусочкам

Ребенок упал с велосипеда и ударился о бордюр [видео]
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове врачи собирали нос 10-летнего мальчика по кусочкам. Фото: КОКБ/ InstagramВ Кемерове врачи собирали нос 10-летнего мальчика по кусочкам. Фото: КОКБ/ Instagram
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В Кемеровскую областную больницу имени Беляева поступил 10-летний мальчик со сложным переломом. Врачам пришлось буквально по кусочкам собирать нос ребенка.

Ребенок поступил в детское ЛОР-отделение, где у него диагностировали многооскольчатый перелом костей носа. Травму мальчик получил, катаясь на велосипеде: он упал и ударился о бордюр.

-Хирурги собрали все косточки и хрящики - сеи час у ребенка период реабилитации, - рассказали в больнице. - Как только прои дет отек и носовое дыхание полностью восстановится, пациента отправят домои .

Врачи по кусочкам собрали нос 10-летнего мальчика.Видео: Кемеровская областная клиническая больница имени Беляева

Благодаря умениям врачей, искривления носа у ребенка не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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