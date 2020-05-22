В Кемерове врачи собирали нос 10-летнего мальчика по кусочкам
В Кемеровскую областную больницу имени Беляева поступил 10-летний мальчик со сложным переломом. Врачам пришлось буквально по кусочкам собирать нос ребенка.
Ребенок поступил в детское ЛОР-отделение, где у него диагностировали многооскольчатый перелом костей носа. Травму мальчик получил, катаясь на велосипеде: он упал и ударился о бордюр.
-Хирурги собрали все косточки и хрящики - сеи час у ребенка период реабилитации, - рассказали в больнице. - Как только прои дет отек и носовое дыхание полностью восстановится, пациента отправят домои .
Врачи по кусочкам собрали нос 10-летнего мальчика.Видео: Кемеровская областная клиническая больница имени Беляева
Благодаря умениям врачей, искривления носа у ребенка не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU