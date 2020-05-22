За сутки в кемеровских магазинах выявили 77 нарушений масочного режима
В Кемерове за сутки проверено 576 магазинов и предприятий общественного питания. В результате было выявлено 77 нарушений масочного режима.
Проверки проводились с привлечением сотрудников Роспортебнадзора, Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, специалистов администрации города.
В мэрии отметили, что продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Было обследовано 230 единиц подвижного состава, в результате чего выявлено 14 нарушений.
Напомним, за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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