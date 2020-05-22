2020-05-22T19:56:47+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в кемеровских магазинах выявили 77 нарушений масочного режима

Было проверено 576 магазинов и предприятий общепита
Ирина АВТУШКО
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За сутки в кемеровских магазинах выявили 77 нарушений масочного режимаЗа сутки в кемеровских магазинах выявили 77 нарушений масочного режимаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кемерове за сутки проверено 576 магазинов и предприятий общественного питания. В результате было выявлено 77 нарушений масочного режима.

Проверки проводились с привлечением сотрудников Роспортебнадзора, Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, специалистов администрации города.

В мэрии отметили, что продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Было обследовано 230 единиц подвижного состава, в результате чего выявлено 14 нарушений.

Напомним, за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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