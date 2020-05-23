В Мариинске прокуратура потребовала от преступников оплатить лечение потерпевших
В Мариинске прокурор обратился в суд с иском к осужденным. Его требованием было оплатить лечение людей, которые пострадали от действий преступников.
Ведомством проведена проверка исполнения закона об ОМС в Мариинской городской больнице в части возмещения расходов на лечение людей, пострадавших от преступников. Все они были застрахованы в системе обязательного медицинского страхования и получали лечение.
По результатам проверки прокурор города направил в суд иски и потребовал от осужденных возместить 897 тысяч рублей.
-Из предъявленных исковых заявлений уже четыре рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, взыскано 272 тысяч рублей. Трое ответчиков согласились с требованиями прокурора, один иск не признал, полагая, что расходы государству он возмещать не должен, - рассказали в областной прокуратуре. - Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры города.
ИСТОЧНИК KP.RU