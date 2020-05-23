В Мариинске прокуратура потребовала от преступников оплатить лечение потерпевших

23 Май 2020 2020-05-23T06:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мариинске прокурор обратился в суд с иском к осужденным. Его требованием было оплатить лечение людей, которые пострадали от действий преступников.

Ведомством проведена проверка исполнения закона об ОМС в Мариинской городской больнице в части возмещения расходов на лечение людей, пострадавших от преступников. Все они были застрахованы в системе обязательного медицинского страхования и получали лечение.

По результатам проверки прокурор города направил в суд иски и потребовал от осужденных возместить 897 тысяч рублей.

-Из предъявленных исковых заявлений уже четыре рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, взыскано 272 тысяч рублей. Трое ответчиков согласились с требованиями прокурора, один иск не признал, полагая, что расходы государству он возмещать не должен, - рассказали в областной прокуратуре. - Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU