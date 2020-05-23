2020-05-23T07:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусомВ Кузбассе выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб области рассказал о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 23 мая. В регионе зафиксировано 15 новых случаев заболевания.

Новые заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.

- Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тридцать восемь человек, - добавили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 261 больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7939 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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