В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом
Оперативный штаб области рассказал о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 23 мая. В регионе зафиксировано 15 новых случаев заболевания.
Новые заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.
- Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тридцать восемь человек, - добавили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 261 больной коронавирусом.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7939 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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