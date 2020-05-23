23 Май 2020 2020-05-23T08:39:39+03:00

В Кузбассе восемь человек вылечились от коронавируса и выписаны домой Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Кузбассе, по состоянию на утро 23 мая, восемь человек вылечились от коронавирусной инфекции и выписаны домой. Их тесты показали отрицательные результаты.

Официальную сводку по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе опубликовал оперативный штаб области. Согласно последним данным, из больниц выписаны восемь человек и, таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 138.

За минувшие сутки заболели еще 15 человек, с середины марта их общее число достигло 406. Сейчас в больницах находится 261 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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ИСТОЧНИК KP.RU