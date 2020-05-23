23 Май 2020 2020-05-23T11:24:29+03:00

В воскресенье в Кузбассе ожидается до +27 градусов, небольшие дожди и туман Фото: Андрей АБРАМОВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 24 мая. Жителей региона вновь ждет хорошая погода – до +27 градусов. Также в некоторых районах прогнозируются осадки.

В ночь на воскресенье по области ожидается +8…+13 градусов, местами +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, правда местами все же будет прохладней – от 16 по 21 градуса. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду с порывами до 12 метров. Жителя региона синоптики обещают переменную облачность, по западу преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, ночью, утром местами туманы.

В Кемерове ночью 24 мая столбики термометра покажут +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +22…+24 градусов. Ожидается переменная облачность. День преимущественно пройдет без осадков.

Синоптики предупреждают, что 24 мая ожидается пожароопасность четвертого класса в Яйском, Мариинском, Тяжинском, Тисульском районах, Междуреченском городском округе, местами в Таштагольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU