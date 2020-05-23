2020-05-23T12:26:12+03:00
Общество

Кемеровчанин ночью устроил стрельбу из открытого окна

Инцидент произошел в Рудничном районе
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин ночью устроил стрельбу из открытого окнаКемеровчанин ночью устроил стрельбу из открытого окнаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Рудничном районе города Кемерово около 2.00 ночи мужчину устроил стрельбу из открытого окна. Об том полицейским сообщила местная жительница.

По словам женщины, на улице Ногинской из дома напротив доносились выстрелы. На место сразу же прибыли сотрудники ГНР УМВД России по городу Кемерово и вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали стрелка.

Нарушителем спокойствия оказался 51-летний мужчина, который на момент задержания был пьян. Предварительно установлено, что из открытого окна своей квартиры на седьмом этаже он произвел около 16 выстрелов в воздух из охотничьего гладкоствольного ружья, находящегося у него на законных основаниях.

Задержанного доставили в отдел полиции, а оружие изъяли. Почему мужчина вдруг начал палить в воздух посреди ночи, он так и не смог объяснить стражам порядка.

В отношении кемеровчанина составлен административный протокол, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему на срок до трех лет. Собранные материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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