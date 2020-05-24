24 Май 2020 2020-05-24T05:05:24+03:00

В ДТП с тремя автомобилями в Кузбассе погиб человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 мая, в Кузбассе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб.

Авария случилась около 20.30 на улице Курортной в Анжеро-Судженске. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

Как было установлено, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при обгоне попутного грузовика совершил столкновение с его прицепом, а после чего выехал на полосу встречного движения, где касательно столкнулся с Mazda Familia.

-Впоследствии ВАЗ опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля отечественного производства, водитель «семерки» доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU