Кемеровчанин захотел продать кухонную печь и лишился 250 тысяч рублей

24 Май 2020 2020-05-24T04:30:39+03:00

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Житель Кемерова решил продать кухонную печь через Интернет, но стал жертвой мошенников. Мужчина лишился 250 тысяч рублей.

В полицию обратился 57-летний кемеровчанин и сообщил о том, что стал жертвой злоумышленников. Как выяснили стражи порядка, мужчина разместил на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже кухонной печи. Вскоре ему позвонил незнакомец, который представился владельцем ломбарда и рассказал, что готов приобрести печь. Деньги злоумышленник пообещал перевести на карту, а за печкой должен был подъехать курьер.

Потом неизвестный убедил мужчину продиктовать реквизиты банковской карты, куда будут переведены деньги, а поступление средств нужно подтвердить через цифровой код, который придет в сообщении.

Не подозревавший подвоха продавец выполнил инструкции, а мошенник тем самым получил доступ к чужому онлайн-банку и оформил кредит, списав все денежные средства. После этого неизвестный прервал телефонный разговор и более на звонки потерпевшего не отвечал.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, уже известно, что номер был зарегистрирован в Московской области. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если преступника поймают, то ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU