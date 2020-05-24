С куском тротуарной плитки в руках кузбассовец ограбил магазин

24 Май 2020 2020-05-24T06:42:03+03:00

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Несчастливым оказалось число 13 для одного из жителей Ленинска-Кузнецкого. Именно столько бутылок водки он украл в магазине.

21-лентий кузбассовец в тамбуре одного из супермаркетов Ленинска-Кузнецкого распивал спиртное. Неожиданно горячительные напитки закончились, и мужчина стал раздумывать, где бы взять еще. Оптимальным вариантом ему показалось проникновение в магазин. Тогда горожанин взял в руки кусок тротуарной плитки, бросил ее в стекло оконной рамы магазина, проник внутрь и вынес оттуда 13 бутылок водки.

Однако далеко уйти ему не удалось: продавщиц супермаркета сообщила о том, что произошло в полицию.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, материалы направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU