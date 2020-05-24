Число заболевших коронавирусом в Кузбассе: 12 новых заболевших

24 Май 2020 2020-05-24T07:40:42+03:00

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В Кузбассе за минувшие сутки вновь выросло число заболевших коронавирусом. Медики зафиксировали 12 новых случаев заболевания.

Ежедневно в регионе растет число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки в кузбасские медики зафиксировали 12 новых случаев заболевания. В общей сложности с середины марта в регионе выявили 418 больных коронавирусом. Всем им оказывалась и оказывается необходимая медицинская помощь. Так, в стационарах региона находятся 269 пациентов с COVID-19. Вместе со статистикой новых случаев заболевания растет и число выздоровевших. На утро 24 мая прошли курс лечения и выписаны из больниц 142 человека, при этом о четырех из них стало известно 24 мая. А вот число умерших пациентов, в которых ранее диагностировали коронавирус, не изменилось. По-прежнему зафиксировано лишь семь летальных исходов.

Еще 8680 человек, прибывших из других регионов России или из-за рубежа, находятся на 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах или стационарах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU