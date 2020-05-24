12 новых больных коронавирусом выявили в шести кузбасских городах

24 Май 2020 2020-05-24T08:05:46+03:00

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Стало известно, в каких кузбасских городах выявили новые случаи заболевания коронавирусом на утро 24 мая.

За минувшие сутки в регионе медики выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие проживают в разных городах. Больше всего случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки отмечено в Белово – здесь сразу четверо горожан отправлены в больницу со страшным диагнозом.

Чуть меньше – трое – заболевших в Новокузнецке. Однако этот города по-прежнему лидирует по количеству заболевших в Кузбассе. Есть новые заболевшие и в областном центре. За минувшие сутки в Кемерове выявлено еще два человека с COVID-19.

По одному новому пациенту с коронавирусом в Анжеро-Судженске, Междуреченске и Юрге. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, всего за минувшие сутки в Кузбассе появилось 12 новых заболевших коронавирусом. На утро 24 мая в регионе зафиксировано 418 пациентов с этим диагнозом. Все они изолированы и проходят лечение в больницах региона. В общей сложности медицинскую помощь получают 269 пациентов с COVID. Еще 142 человека вылечились от коронавируса.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8680 человек, - сообщают специалисты оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU