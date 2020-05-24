12 новых больных коронавирусом выявили в шести кузбасских городах
Стало известно, в каких кузбасских городах выявили новые случаи заболевания коронавирусом на утро 24 мая.
За минувшие сутки в регионе медики выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие проживают в разных городах. Больше всего случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки отмечено в Белово – здесь сразу четверо горожан отправлены в больницу со страшным диагнозом.
Чуть меньше – трое – заболевших в Новокузнецке. Однако этот города по-прежнему лидирует по количеству заболевших в Кузбассе. Есть новые заболевшие и в областном центре. За минувшие сутки в Кемерове выявлено еще два человека с COVID-19.
По одному новому пациенту с коронавирусом в Анжеро-Судженске, Междуреченске и Юрге. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, всего за минувшие сутки в Кузбассе появилось 12 новых заболевших коронавирусом. На утро 24 мая в регионе зафиксировано 418 пациентов с этим диагнозом. Все они изолированы и проходят лечение в больницах региона. В общей сложности медицинскую помощь получают 269 пациентов с COVID. Еще 142 человека вылечились от коронавируса.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8680 человек, - сообщают специалисты оперативного штаба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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