Еще четверо кузбассовцев на утро 24 мая вылечились от коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T08:42:54+03:00

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В Кузбассе за минувшие сутки еще несколько человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки еще четыре кузбассовца, у которых ранее диагностировали коронавирус, излечились от опасной болезни. Сейчас все они уже выписаны домой как выздоровевшие. В общей сложности с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом в Кузбассе от этой болезни излечилось142 человека.

А вот 269 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, по-прежнему остаются в больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь в общей же сложности число заболевших коронавирусом с середины марта достигло 418 человек. Количество летальных исходов среди пациентов с этим заболеванием не изменилось – семь человек. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах находятся 8680 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU