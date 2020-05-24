2020-05-24T09:02:51+03:00
Общество

Сергей Цивилев обратится 24 мая к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом

Увидеть и услышать обращение можно будет как в прямом эфире, так и в записи
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев обратится 24 мая к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом. ФОТО: пресс-служба администрации АПКСергей Цивилев обратится 24 мая к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом. ФОТО: пресс-служба администрации АПК
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24 мая Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе. Это уже не первое его обращение к кузбассовцам.

В воскресенье, 24 мая, губернатор Кузбасса вновь обратится к жителям региона, чтобы сообщить новые важные данные о ситуации с коронавирусом.

- Обращение будет опубликовано в социальных сетях губернатора, а также транслироваться на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 17:00 и на телеканале «Россия-24» в 17:00, - сообщает губернатор в социальных сетях.

Обращение Сергея Цивилева можно будет увидеть в повторе на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 19.00 и 21.00. Кроме того, оно прозвучит на «Радио России» в понедельник, 25 мая, в 07:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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