Кемеровчанам напомнили об отключении горячей воды

24 Май 2020 2020-05-24T10:18:46+03:00

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Утром в понедельник в Кемерове начинаются массовые отключения горячего водоснабжения. Это связано с гидравлическими испытаниями, которые будут проходить на сетях.

О том, что с понедельника в областном центре начинаются отключения горячей воды, горожанам напомнил мэр Кемерова Илья Середюк. Гидравлические испытания будут длиться две недели, при этом отключение будет проходить в разное время в разных группах, на которые условно разделен весь жилой фонд.

- Гидравлические испытания позволят выявить и устранить повреждения, снизить риск возникновения аварийных ситуаций в отопительный сезон, - отметил Илья Середюк. - Для подготовки котельных мы разработали графики планового поэтапного отключения горячего водоснабжения: весь жилой фонд нашего города разделен на семь групп.

- Первыми под отключение попадают потребители 1-й и 7-й групп. Это часть домов Центрального (до реки Искитимка и квартала 7б), Ленинского, Заводского и Рудничного районов. Горячее водоснабжение будет отключено на 14 дней - с 25 мая по 7 июня.

- В домах 2-й и 5-й групп у жителей домов части Центрального, Ленинского районов и части потребителей Кировского района горячее водоснабжение отключат с 15 по 28 июня.

- С 29 июня по 12 июля (на 14 дней) без горячей воды останутся потребители 3-й группы. Это дома Ленинского района и заискитимской части Центрального района.

- С 6 по 19 июля временно приостановят подачу горячей воды у 6-й группы, потребителей Кировского района.

- С 13 по 26 июля отключение коснется потребителей Центрального, Заводского, Ленинского и Кемеровского районов (4-я группа).

Также опрессовка и ремонт оборудования котельных пройдет в:

- жилом районе Кедровка - с 25 по 29 мая, с 29 июня по 2 июля и с 10 по 13 августа;

- жилом районе Промышленновский - с 1 по 5 июня и с 22 по 25 июля;

- жилом районе Ягуновский - с 25 мая по 2 июня.

В Центральном районе ограничения в подаче горячей воды будут с 15 по 19 июня и с 8 по 14 сентября у жителей домов по улице Гагарина 47, 49, 51, 51а, 52, Гвардейской, 60а.

В Рудничном районе - с 22 по 29 июня на улице Суворова, а с 18 по 24 мая и с 15 по 19 июня в переулке Нартова 1а, 1б, по улице Дегтярева, 1, 3, 5, 6, 7, улице Нахимова, 262, 264а.

В Ленинском районе - с 13 по 17 июля отключения будут на бульваре Строителей 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 63, 65, 65а.

В Заводском районе - с 14 по 16 июля и с 8 по 14 сентября на проспекте Кузнецком, 262, 264, 266, 272, 276, 278, 282; с 13 по 23 июля - у жителей домов на улице Дружбы, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8.

ИСТОЧНИК KP.RU